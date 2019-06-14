نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، فى إطار مواجهة أزمة السيولة المالية.

وأشار المركز إلى تواصله مع وزارة المالية، التى أكدت عدم فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين تحت أى مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، حيث لم يصدر عنها أي قرارات مُتعلقة بهذا الشأن.

وقالت الوزارة، إن أي ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانونى، وبعد موافقة من مجلس النواب، لافتة إلى أن كل ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادى.

وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها، من خلال عدة محاور، ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية، وهى:

1- ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.

2- زيادة أعداد المسجلين كممولين.

3- الاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي.

واشارت إلى وجود محاور أخرى تتمثل في:

4- الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.

5- توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بعيدا عن تحريك أسعار الضريبة.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء، بشأن، اقتطاع الحكومة جزءا من موازنة وزارة الصحة، واعتمادها لصالح الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، مُوضحةً أن التأمين الصحى الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماما عن الوزارة.

وشددت "المالية" على أنه تم توفير كل الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع باعتباره أولوية قُصوى للدولة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.