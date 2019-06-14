نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تفيد بحرمان أهالي سيناء من حقوقهم كمواطنين، ومنعهم من شغل الوظائف الحكومية المتاحة بالمحافظة، وقصرها على أبناء المحافظات الأخرى من المقيمين بها.

وأشار المركز إلى تواصله مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء تماما، مؤكدا عدم صحة ما تم تداوله عن منع أبناء سيناء من شغل الوظائف الحكومية بالمحافظة، وقصرها على المقيمين بها من غير أبنائها.

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التعيين في الجهات الحكومية يتم وفقا لقانون الخدمة المدنية، والذي ينص على إصدار إعلان رسمي متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين.

وشدد الجهاز المركزي على أن كل ما يُثار في هذا الشأن، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى خلق الفُرقة بين المواطنين وإثارة البلبلة بين أبناء محافظة شمال سيناء.

وأكد الجهاز إنشائه "مركز تقييم القدرات والمسابقات" تفعيلاً لنص المادة "12" من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، والذي يعد نظاما إلكترونيا يتم الاستناد إليه عند طلب شغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري، والذي يقوم على منظومة إلكترونية دون التدخل البشري، يتم من خلالها الإعلان المباشر لنتيجة التقييم وترتيب المتقدمين، وتولي من يستحق الوظيفة العامة.