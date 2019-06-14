"جمعة" و"فودة" يفتتحان مركز الثقافة الإسلامية لغات بشرم الشيخ

افتتح محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة محمد العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب تطوير مركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة أحد أهم معالم العمارة الإسلامية الحديثة في القرن الحادي والعشرين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وشمل التطوير تشغيل أسانسير خاص بالمركز الملحق بمسجد الصحابة وتطوير مكتبته وتحديثها وتزويدها بأحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والعربية والمترجمة.

كما تفقد "جمعة" و"فودة" مركز المعلومات الذي تم افتتاحه بساحة المسجد والذي يعد أحد أهم ملامح التطوير لرسالة المسجد، والأهم هو إعداد المركز لاستقبال الدارسين وفتح باب القبول به ابتداء من يوم الأحد المقبل، لحملة المؤهلات العليا من أبناء محافظة جنوب سيناء وجميع العاملين بها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالمركز، لتنطلق الدراسة به مع بداية العام الدراسي المقبل 2019 / 2020 م، وشملت الزيارة تفقد الأعمال الإنشائية ببعض المساجد بمدينة الطور.

وأشاد الدكتور أسامة محمد العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية بهذه الأعمال الجليلة الرائعة المتميزة، واصفا إياها بأنها مواجهة حقيقية وجادة للفكر المتطرف، وتحصين جاد لأبنائنا وشبابنا والمجتمع كله من الأفكار الشاذة المتطرفة الغربية على ثقافتنا ومجتمعاتنا.