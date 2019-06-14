واصلت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، استعدادتها لعودة ضيوف المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، والذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية في مدينة شرم الشيخ، واختتم فعالياته مساء أمس، فيما تستمر عدد من الجلسات المنفصلة، المتعلقة بالمنتدى، حتى غد، السبت، 15 يونيو.

ومن المقرر أن تُسيِّر الشركة 28 رحلة جوية ومنتظمة حتى الغد، لعودة ما يقرب من 3 آلاف مشارك من مختلف الدول الأفريقية وعدد من دول منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وتذلل "مصر للطيران" متمثلة في مختلف الإدارات والقطاعات، كل الإجراءات الخاصة بسفر المشاركين، وتقديم جميع التسهيلات لعودتهم في سهولة ويسر من خلال الجناح الدعائي الخاص بمصر للطيران، والمقام في مقر الحدث، بقاعة المؤتمرات في شرم الشيخ، طوال ساعات انعقاد الجلسات المنفصلة، على مدار اليوم، لإنهاء إجراءات سفرهم.

وسيَّرت الشركة ما يقرب من 26 رحلة جوية منتظمة وإضافية، لوصول الضيوف إلى مقر الحدث.