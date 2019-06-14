قررت النيابة الإدارية، وقف منح درجة الماجستير والدكتوراه لقرابة 200 طالب في معهد الفنون الشعبية وأكاديمية الفنون، بعد أن أثبتت تحقيقات النيابة وجود شهادات "تويفل" مزورة قدمها دارسين قبل تسجيل مناقشة درجات الماجستير والدكتوراه، في حين أن اجتياز اختبارات الـ"تويفل" بمثابة شرط أساسي للتسجيل في كافة الجامعات والمعاهد طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للدراسات العليا.

وكشف قرار صادر عن أكاديمية الفنون برقم 75 لسنة 2019 بجلسته رقم 361 موافقة مجلس الأكاديمية على منح الدرجة العلمية للدراسين بعد استبدالهم شهادة "تويفل" المزورة بأخرى صحيحة وجاء نص القرار: "بعد الاطلاع على محضر وقرارات مجلس الأكاديمية بجلسته رقم 360 المنعقدة بتاريخ 8 أبريل لسنة 2019 بشأن السير في منح الدرجات العليمة لدرجتي الماجستير والدكتوراة السابق وقفها بموجب قرار مجلس الأكاديمية بجلسته رقم 344 وذلك لكل من استبدل الشهادات التويفل غير الصحية بشهادات صحيحة".

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات لـ"الوطن" إن النيابة الإدارية ثبت لها من التحقيقات وجود قرابة 200 طالب أغلبهم من خريجي معهد الفنون الشعبية قدموا شهادات "تويفل" مزورة قبل تسجيلهم للدراسات العليا وقررت النيابة وقف منحهم الدراجات العلمية التي حصلوا عليها بناء علي تلك الشهادات المزورة.

وأضافت المصادر بعد مرور أكثر من عام على قرار النيابة، أصدر مؤخرًا مجلس أكاديمية الفنون قرارًا بمنح الدراسين المزورين لـ"تويفل" الدرجات العلمية بعد استبدالها بأخري صحيحة.

وتابعت المصادر أن التزوير جريمة مخلة بالشرف ورغم ذلك يقوم أحد الحاصلين على الدرجة العلمية بالتدريس في المعهد العالي للفنون الشعبية حاليا وهو مكلف بالتدريس كخبير في مجال الفنون التشكيلية في قسم فنون التشكيل الشعبي.