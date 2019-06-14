بالأسعار| مواصلات استاد الإسكندرية لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية

يترقب عشاق كرة القدم، انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل، وتلعب المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وغينيا ومدعشقر وبوروندي مبارياتها على استاد الإسكندرية.

وتستعرض "الوطن" المواصلات إلى استاد الإسكندرية من القاهرة وأسعارها كالتالي:

- من رمسيس، يمكن استقلال ميكروباص لمحطة مصر ثم السير وصولًا للاستاد وسعر الاجرة 55 جنيها.

- يمكن استقلال أتوبيس تابع لإحدى شركات النقل البري، من عبدالمنعم رياض أو الجيزة لموقف محرم بيه وسعر الأجرة 65 جنيها، وبعده يتم استقلال ميكروباص لمحطة مصر يمر على استاد الإسكندرية وسعر الأجرة جنيهان.

- من موقف مشعل يمكن استقلال ميكروباص لموقف محرم بك، وسعر الأجرة 55 جنيهًا، وبعده يتم استقلال ميكروباص لمحطة مصر يمر على استاد الإسكندرية وسعر الأجرة جنيهان.

- في حال السفر بالقطار من محطة مصر، سعر تذكرة الركوب يتراوح من 30 إلى 70 جنيها، باختلاف الدرجة والقطار، ومن موقف النزول يتم السير للاستاد.