يعرض مسرح مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، الأفلام التسجيلية والقصيرة وأفلام التحريك، ضمن فعاليات مهرجان ملتقى رؤية لسينما الشباب، للمرة الأولى بالإسماعيلية، برعاية الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة ورئيس المركز القومي للسينما، الخميس، والتي تعد الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب، والذي انطلق، الشهر الماضي، بسينما الهناجر في القاهرة، وتم عرض أفلام المهرجان في الأوبرا.

وأكد محمد محمدين، منسق مهرجان رؤية لسينما الشباب بالإسماعيلية، أن الهدف من نقل أفلام المهرجان إلى الإسماعيلية جاء من وعي جمهور الإسماعيلية بأهمية السينما والإقبال الجماهيري الملحوظ على الأفلام، خلال مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بجانب رغبة الدكتور خالد عبدالجليل، في تنمية وعي الجماهير تجاه الرسائل والأهداف، التي تعرضها الأفلام التسجيلية خاصة أن بها رسائل مجتمعية هامة بجانب الرسائل الإنسانية، التي قد تساهم في تغيير ضمائر وأفكار وأهداف المتلقى.

وأعلن محمدين أن ملتقى رؤية هو نشر مهرجانات الأفلام بشكل أعمق داخل مدن القناة الـ3، مشيرا إلى أن الأفلام، التي يتم عرضها بالإسماعيلية ستعرض بالتوازي داخل نادي شركة بورسعيد للحاويات ببورسعيد.

وأوضح منسق الملتقى أن المهرجان سيُكرّم شباب المتطوعين في مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية، ويهدف إلي تكريس فكرة سنيما القناة.

تتضمن الأفلام الخاصة بالملتقى 23 فيلما ما بين التسجيلي والروائي القصير وأفلام التحريك، وتستمر عرضها لمدة 3 أيام بقاعة مكتبة مصر العامة بالشيخ زايد.

ومن المقرر أن تستمر الفاعليات مدة 3 أيام، تشهد عرض أفلام، "ارتباك، البحر، الريس سامح، رسالة لوالدي، يوم أن ذهبت للمسرح، ما تعلاش عن الحاجب، أنا رايحة السينما، بكرة، التجربة آسف، الجحيم الأبيض، الوجه الآخر، جنوبية، حتى تكتمل الصورة، حيث تعيش الجامحة، سحر الكتب، ويوميات ماسح أحذية، to moon and backtranzee، والتدريبات القصوى، لتحسين الأداء، وشوكة وسكينة، صنع في الصين، نفس الدرجة، ووش تاني".