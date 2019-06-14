"فينيسا السينمائي" يمنح بيدرو ألمودوفار "الأسد الذهبي" في دورته الـ76

قررت إدارة الدورة المقبلة من مهرجان فينيسيا، منح المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر- وفقا لخبر نشره موقع مجلة "فارايتي"، ويعتبر هو الشخص الثاني الذي سيحصل على هذا التكريم هذا العام مع الممثلة البريطانية جولي آندروز.

وعبر ألمودوفار، عن سعادته بالتكريم في بيان صحفي، قال فيه: "أنا متحمس للغاية ويشرفني إهدائي هذا الأسد الذهبي".وأشاد ألبرتو باربيرا، رئيس مهرجان فينيسا، بـ"ألمودوفار"، باعتباره أعظم وأهم مخرج إسباني منذ بونويل، قائلا: "كمخرج سينمائي قدم لنا أكثر صور الأوجه إثارة للجدل والاستفزاز في إسبانيا فهو يستمد موضوعاته من التعدي والرغبة والهوية بروح الدعابة المسببة للتآكل ويزينها بحلية بصرية فريدة".

وتنطلق الدورة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي في الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل.

ويعتبر فيلم "Pain and Glory" هو آخر أعمال المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، وعرض في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وحصل بطل الفيلم أنطونيو بانديراس على جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم، الذي يعتبر ملخص عن حياة المخرج وأعماله على مدار ما يقرب من ساعتين في فيلمه الجديد، الذي يعتبر سيرة ذاتية للمخرج الذي قارب الـ70 عامًا، يتطرق من خلاله إلى التحولات بين الماضي والحاضر.