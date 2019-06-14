نظرًا لحيرة أولياء الأمور حول التقديم للمدارس واختيار المدرسة الأنسب للطفل، نظرًا لتعدد الاختيار أمام الآباء بين المدارس الحكومية والخاصة، تستعرض "الوطن" بعض النصائح التي يمكن لولي الأمر مراعاتها قبل التقديم لأي من المدارس وفقًا للدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي:

- مراعاة قرب المدرسة من المحيط السكني:

فمن الأشياء الأساسية لاختيار المدرسة لطفلك يجب أن تكون قريبة من البيت، لأن ذلك يعمل على توفير وقت ومجهود الطفل، فضلًا عن توفير تكاليف المواصلات.

- مراعاة عدم دفع أي تبرعات عينية أو مادية لمديرين المدارس قبل إتمام عملية التقديم، لأن ذلك من شأنه أن يبتز أولياء الأمور، كما أنه مخالف لقرارات وزارة التربية والتعليم.

- مراعاة السؤال عن سُمعة المدرسة ومقابلة المدير للتأكد من مدى كفاءه وكفاءة المدرسين والتزامهم داخل الفصول.

- التأكد من حرص المدرسة على ممارسة الطلا للأنشطة الرياضية والثقافية.

- متابعة الجو العام للمدرسة، والتأكد من مدى سلامة المقاعد والمعامل والمكتبات والمراسم الموجودة بداخلها، والوقوف على مدى نظافة دورات المياه وحوش المدرسة.

- يمكن لولي الأمر أن يسأل الطلبة الذين تخرجوا سابقًا من المدرسة عن مدى كفائتها وكفاءة المدرسين إن إمكن ذلك.

- إذا قرر ولي الأمر التقديم لطفله بالمدارس الدولية، يرجى مراعاة الحفاظ على هويته الدينية والعربية، نظرًا لاعتماد المدرسة على الدراسة باللغة الإنجليزية.

- التأكد من وجود طبيب دائم داخل المدرسة وتوافر الرعاية الصحية والطبية للطلبة.

- يفضل عدم انتقال الطفل من مدرسة إلى أخرى بشكل متكرر حتى لا يؤثر ذلك على نفسيته.

- يجب على ولي الأمر اختيار المدرسة التي تناسب الوضع الاجتماعي والمادي للأسرة، حتى لا يشعر الطفل باختلاف المستوى الاجتماعي والثقافي بينه وبين زملائه.