تتوالى فعاليات المهرجان الصيفي بالمسرح المكشوف، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حيث تقدم فرقة تكسير شرقي حفلًا في الثامنة مساء الأحد المقبل.

ويتضمن البرنامج مجموعة من مؤلفات الفرقة الخاصة التي تعتمد في أدائها على المزج بين الآلات الموسيقية التقليدية والحديثة مثل "العود، الأرغول، الكولة، الساكس، الجيتار، وغيرها".

وتستند إلى جذور الموسيقى المصرية بأنواعها المختلفة خاصة الموال وايقاعات الزار الى جانب مجموعة من اعمال التراث الشعبي.

يشار إلى أن فرقة تكسير شرقي، تكونت في أواخر عام 2017 بهدف تقديم أحد ألوان التراث الفني المصري بشكل مبتكر يجمع بين الأصالة والمعاصرة.