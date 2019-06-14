قالت المهندسة ميرفت شحاتة، وكيل وزارة النقل مدير فرع هيئة الطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى البدء في تنفيذ مشروع طريق دائري بمركز الداخلة.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن المشروع يتضمن رصف طريق دائري حول مدينة موط بمركز الداخلة، وجرى تقسيم الطريق على مرحلتين الأولى تتولى تنفيذها مديرية الطرق والنقل الداخلي، بينما تتولى المرحلة الثانية، من الطريق هيئة الطرق والكباري، بطول 28 كيلومترا، بتكلفة 80 مليون جنيه.

وأوضحت أن الهيئة سلمت موقع المشروع للشركات المنفذة بالفعل للمشروع، على أن تبدأ أعمال الرصف الفعلي بداية من شهر أغسطس المقبل، وينتهي المشروع بأكمله خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ، ويبدأ الطريق من مطار الداخلة مرورا بطريق شرق العوينات.