عاجل| مسؤول أمريكي: سفن إيرانية تمنع سحب ناقلة النفط النرويجية المتضررة

قال مسؤول أمريكي، إن سفن إيرانية تمنع سحب ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت إلى هجوم في خليج عمان، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن هيئة السلامة البحرية البريطانية، أصدرت تحذيرا من حادث غير محدد وقع في خليج عمان.

وبحسب "روسيا اليوم"، نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن مصادر محلية عمانية، بأن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح الخميس.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات ألأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأوضحت أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.

كان ردود أفعال دولية على الحاث، فاتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، حيت أعلنت علي لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، أن "إيران أهانت رئيس وزراء اليابان بعد ضرب إحدى سفن بلاده خلال زيارته"، مؤكدا أن أمريكا ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها، وأن التجارة الدولية في خطر بسبب إيران.

وشدّدت مصر على إدانتها لأي أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.