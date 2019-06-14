طالب الإعلامي مصطفى بكري، من المسئولين عن مرفق هيئة سكك حديد مصر، بمراعاة ركاب قطارات الصعيد الذين يعانون من طول مسافات السفر.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن قطار أسيوط القاهرة يوم الأربعاء الماضي تعطل لمدة 8 ساعات وكان هناك العديد من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصيبوا بحالة من الإرهاق الشديد مع ارتفاع درجات الحرارة وزحام شديد داخل القطار.

وأضاف أن قطارات الصعيد يحدث بها بعض المشاكل، وطول المسافة في حد ذاته مشكلة، موضحا أن القطار الذي يغادر من الإسكندرية إلى الصعيد الساعة الواحدة صباحا يحتاج إلى رعاية خاصة حيث لا يعمل فيه التكييف بكفاءة عالية.