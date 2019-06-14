أبدى الإعلامي مصطفى بكري، عن استياءه الشديد من انتقاد وتحريض البعض ضد وجود بعض السوريين الأشقاء داخل الأراضي المصرية، مشيدًا بما يقدموه خلال الوظائف التي يشغلونها في مصر.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، إن الشعب المصري أكثر وعيًا من حملات التحريض على السوريين، مشيرا إلى أن المصريين أثبوا ذكائهم ووعيهم بإطلاقهم هاشتاج "السوريون منورين مصر" بعد إطلاق تلك الحملات ضدهم، وتصدر الهاتشاج موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بمئات الآلاف من التغريدات، وظل متصدرا لعدد من الأيام.

وأوضح: "مرحبًا بكل الأشقاء السوريون في مصر، أنتوا منورين مصر، ودايمًا منورين مصر، المصريين وعيهم كبير وبيظهر كل مرة".