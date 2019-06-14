قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إنه "شبه مؤكد" أن فرعا من الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن الاعتداء على ناقلتي النفط في خليج عمان، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية منذ قليل.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن هيئة السلامة البحرية البريطانية، أصدرت تحذيرا من حادث غير محدد وقع في خليج عمان. وبحسب "روسيا اليوم"، نقلا عن مصادر محلية عمانية، فأن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح الخميس الماضي.وأوضحت أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.

وتوالت ردود أفعال دولية على الحاث، واتهمت الولايات المتحدة، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، حيت أعلنت علي لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، أن "إيران أهانت رئيس وزراء اليابان بعد ضرب إحدى سفن بلاده خلال زيارته"، مؤكدا أن أمريكا ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها، وأن التجارة الدولية في خطر بسبب إيران.

وشدّدت مصر على إدانتها لأي أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.