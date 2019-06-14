أصيبت فتاتان بتسمم فسفوري، إثر تناولهما قرصين من حبوب حفظ الغلال القاتلة، محاولتين الانتحار، لمرورهما بحالة نفسية سيئة، وجرى نقلهما إلى قسم السموم بمستشفى إيتاي البارود المركزى بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارين من مركز شرطة إيتاي البارود، بوصول "و.م.ا" 20 عاما، و"ر.ا.م" 19 عاما، إلى قسم السموم بالمستشفى المركزي، مصابتين بالتسمم، إثر تناولهما قرصين من حبوب حفظ الغلال القاتلة، وجرى حجزهما بالقسم لتناول العلاج اللازم.

وحُرر محضران بالواقعتين، وجارٍ العرض على النيابة العامة.