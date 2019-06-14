أعلن تقرير حديث صادر عن إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تسجيل 6241 حالة عقر من قبل الكلاب الضالة بكل مستشفيات المحافظة في الفترة من يناير وحتى أبريل المقبل، كان أبرزها حقن جماعي لـ21 مواطنا في يوم واحد من قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بداية الشهر الجاري.

سجل مركز أشمون أعلى حالات العقر بـ949 حالة، تلاه مركز الباجور بـ793 حالة، ثم مركز الشهداء بـ780 حالة، ومركز شبين الكوم بـ709 حالات، ومركز منوف بـ626 حالة، ومركز تلا 611 حالة، ومركز قويسنا بـ588 حالة، ومدينة سرس الليان بـ517 حالة، ومركز بركة السبع بـ402 حالة، ومركز السادات 252 حالة، وفقا للتقرير.

وقال الدكتور السيد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، في تصريحات صحفية، إن المديرية تعمل على تنفيذ برامج شهرية بصفة منتظمة بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن والقرى للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة باستخدام طلقات الخرطوش والمادة السامة، مشيرًا إلى الاستجابة الفورية حال تلقي أي شكوى من المواطنين.

فيما أكدت الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الصحة، أن دور المديرية يتمثل في توفير الأمصال ومتابعة الحالات، مشيرة إلى أن الأمصال متوفرة بجميع مستشفيات المحافظة، مضيفة أنه يتم حقن المصاب بالعقر بـ5 جرعات مضادة للسعار، لافتة إلى أن الصحة اتخذت كل التدابير اللازمة ووفرت المصل بشكل كاف.