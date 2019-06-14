أصيب 3 أشخاص، بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية المعدية في مركز إدكو بالبحيرة.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارا من مركز شرطة إدكو، بحدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية المعدية التابعة للمركز، وانتقل ضباط المباحث إلى القرية، وجرى السيطرة على المشاجرة.

أسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص بجروح واشتباه ما بعد الارتجاج وهم، السيد عبدالونيس إبراهيم، 51 سنة، وصلاح السيد عبدالونيس، 22 سنة، ومحمد السيد عبد الونيس، وجرى نقلهم إلى مستشفى إدكو المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وحُرر المحضر اللازم.