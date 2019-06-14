عمره 130 سنة.. تغيير زي مدرسة فيرير مصر الجديدة يثير غضب أولياء الأمور

تغيير الزي الرسمي لمدرسة فرير مصر الجديدة، والذي يعود لحوالي 130 عاما، كان سببًا في انفجار غضب أولياء أمور طلبة وتلاميذ المدرسة ضد الإدارة التي تولت عملها قبل بداية العام الدراسي 2018-2019، الذي أوشك على الانتهاء، ليتقدموا بشكاوى جماعية وفردية ضدها في الإدارة التعليمية ووزارة التربية والتعليم، عاقدين العزم على التقدم ببلاغات كذلك ضدها في النيابة العامة.

داليا فريد، ولية أمر لطالبين أحدهما في الصف الأول الابتدائي، والآخر في الصف الخامس، قالت إن "مدرسة فرير مصر الجديدة لها سمعتها الكبيرة واسمها المعروف منذ زمن طويل، وهو ما يشجع أولياء الأمور على التقديم فيها لأبنائهم، خاصةً أن أسعارها في المتناول والزيادات لا تتخطى نسبتها 10% في السنة، وهو ما كان يحدث تحت إدارة أبونا عامر، والذي وافته المنية عقب نهاية العام الدراسي الماضي".

ولية أمر: الإدارة الجديدة فرضت رسوم وزيادات بالمخالفة للقانون

وأضافت لـ"الوطن" أنه "بعد وفاة المدير السابق، تولى الإدارة أبونا فريد عطا، والذي كانت له مشاكل سابقة في إدارة مدرسة فرير الظاهر، ليقوم بتغييرات جذرية في إدارة المدرسة دون مبرر، مثل تغيير المدرسين والعمال والموظفين القدامى بآخرين من أقاربه ومعارفه، على الرغم من أن منصبه ممثل قانوني للمدرسة ولا يحق له التدخل في سياستها، أو إصدار القرارت المصيرية".

ولفتت إلى أنه اتخذ عدة قرارات منها فرض رسوم إضافية، خارج المصاريف المنصوص عليها، تحت بنود الرحلات والأمن وطبع الورق ورسوم للكتب وشهادات النجاح، وجميعها خارج مصاريف المدرسة الرسمية وتخرج بها إيصالات غير مختومة، بينما الإيصالات المختومة هي الخاصة بمصاريف المدرسة فقط، بالإضافة لإلغاء قسم الفرنساوي وفرض منهج إجباري بديلًا عنه مقابل 6 آلاف جنيهات.

رفع المصاريف بنسبة 30% على الأقل كان أحد القرارات الغريبة التي إتخذتها إدارة المدرسة، حسب ولية أمر الطالبين، لافتة إلى أن الإدارة علقت منشور برفع المصاريف دون تحديد قيمتها وعند السؤال يتبين أنها ارتفعت بنسبة كبيرة "واللي بيعترض بينزله شوية بمزاجه"، بالإضافة للنقطة التي فجرت غضب أولياء الأمور، وهي تغيير زي المدرسة الذي يبلغ عمره 130 عام.

تغيير "زي الباشوات" فجر غضب أولياء الأمور لتقديم شكاوى فردية وجماعية وبلاغات للنائب العام

"زي المدرسة التاريخي عبارة عن جاكت بدلة نبيتي وبنطلون وشراب رمادي وكرافتة نبيتي وجزمة سودة" حسب ولية الأمر، وعمره 130 سنة ويلقب بـ"لبس الباشوات"، مضيفةً أنه أعلن تغييره دون تحديد الزي الجديد أو تكلفته، وكل ما أعلن عنه أن أولياء الأمور ملزمون بشرائه من أحد محال الملابس في مصر الجديدة، والمعروف بأسعاره الخرافية حسب وصفها.

وأكدت أنه عندما سألوا في المحل عن الزي الجديد، أخبروهم أنه غير مصرح لهم بالإدلاء بأي معلومات عنه، وكأنه سر حربي، وأن موعد تسليمه سيكون يومي 15 و16 سبتمبر المقبل، أي قبل بدء الدراسة بيوم واحد، حتى يكون أولياء الأمور مجبرين على شرائه، مضيفةً كذلك أن الإدارة فرضت إعادة قيد على كل طالب لا يدفع المصاريف قبل 15 يوليو بالمخالفة للقانون.

5 مطالب لأولياء الأمور

عدد من المطالب حددتها أولياء الأمور، اختصرتها داليا فريد في الإبقاء على الزي الرسمي المميز لهوية المدرسة وعراقتها، والالتزام بالزيادة القانونية للمصاريف والتي لا تتجاوز نسبة 10%، والتحقيق في كل القرارات اللي اتخذتها الإدارة بالمخالفة للقانون، وإنشاء مجلس آباء بالانتخاب، والتزام الإدارة بالمنصب القانوني لها وعدم التدخل في سياسة المدرسة.