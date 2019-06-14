علق الإعلامي عماد الدين أديب، على الهجوم على ناقلات النفط في الخليج، قائلا إن ما يحدث هو محاولة من إيران لاستدعاء مواجهة مع الجانب الأمريكي ليس بهدف الحرب المحدودة أو الحرب الشاملة، ولكن لدفع واشنطن إلى التفاوض من أجل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وأوضح أن الدخل الرئيسي لإيران يأتي من النفط وتكريره، والعقوبات عندما تصل إلى مرحلة عدم تصدير النقط، يعني خنقها اقتصاديا، وهو ما يضعف النظام من الداخل.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن أي قرار تتخذه إيران في الخارج لابد أن يكون له انعكاس في الداخل،مؤكدا أن ما هو موجود في إيران تيار متشدد وتيار أكثر تشددا، ولا يوجد أي تيارات معتدلة هناك.

وتابع أن ما نشهده في إيران حالة خطرة جدا من صراع الأجنحة حسمها المرشد الأعلى في لقاءه مع رئيس الوزراء الياباني، متابعا: "ما حدث في المقابلة، لأول مرة في تاريخ إيران، أنه مخرجش ملخص للمقابلة، ولكن خرج تسريب صوتي، ليشرح أن المرشد الأعلى يرفض لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي محدش خد باله منها، أن المرشد مش عاوز يقابله الآن، ولكن في انتظار أن تظهر أمريكا بعرض أفضل".