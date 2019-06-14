علق الإعلامي عماد الدين أديب، على الهجوم على ناقلات النفط في الخليج، قائلا إن ما يحدث هو محاولة من إيران لدفع الجانب الأمريكي للتفاوض من أجل رفع العقوبات الأمريكية، وتابع أنه يرى أن الرئيس الأمريكي لا يريد التفاوض في الوقت الحالي، وأيضا المرشد الأعلى لا يريد الحرب، ولكن كل طرف يريد تحسين وضعه وشروطه التفاوضية.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن الكرة الآن أصبحت في الملعب الأمريكي ويوجد احتمالين متوقعين، وهي أن يقوم الرئيس الأمريكي بضربة محدودة على منصات صواريخ موجود على الحدود الإيرانية، أو الاحتمال الثاني وهو الخطر الذي أحذر منه وهي تحريض دول خليجية لمواجهة وكلاء إيران في المنطقة، ويقوم بدعمهم، وهنا يلعب بدور المساند ولكنه لا يتورط مباشرة في حرب مع إيران.