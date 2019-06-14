علق الإعلامي عماد الدين أديب، على الهجوم على ناقلات النفط في الخليج، قائلا إن ما يحدث في الوقت الحالي محاولة من إيران لتحسين وضعها وسط العقوبات الأمريكية الكثيرة التي تُفرض عليها، وتابع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لديه حملة رئاسية هامة في فبراير المقبل، وما يحدث في سياسته مع إيران والصين وكوريا الشمالية جزء من الحملة الرئاسية لتحسين حالة الرضاء عنه وتحسين الاقتصاد الأمريكي للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "هل سنشهد موقف من الرئيس الأمريكي يثأر فيه لهيبته، فيتورط في حرب أو يمتنع ويترك الإيرانيين لعملية الضغط الاقتصادي المستمر".