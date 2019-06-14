لقي شخص، مساء اليوم، مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الداخلة - الفؤافرة" في محافظة الوادي الجديد بعد إصابته بنزيف في المخ.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الداخلة - الفرافرة" بالقرب من نقطة الكيلو 65، ما أسفر عن مصرع فتحى جاد مرسي، 49 سنة، وإصابة أحمد فتحي جاد، 22 سنة، وماجدة مصطفى مصطفى، 40 سنة، وأميرة فتحي جاد، 5 سنوات، وتبارك فتحي جاد، 6 سنوات، ورأفت جاد مرسي، 46 سنة، ومعاذ رأفت جاد، 13 سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام، وجارٍ تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.