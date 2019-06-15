بريطانيا: متأكدون من هجوم "الثوري الإيراني" على ناقلتي نفط

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن بلاده شبه متأكدة أن الحرس الثوري الإيراني قد هاجم ناقلتي النفط في خليج عمان.

وأضاف "هانت"، أنه ليست هناك دولة أخرى أو طرف آخر يمكن أن يكون مسؤولا عن الهجمات التي استهدفت الناقلتين، الخميس، موضحا في بيان له أن إيران لها سوابق بالاعتداء على ناقلات النفط.

وأكد هانت أن تقييم بلاده الخاص قادهم لاستنتاج أن مسؤولية تلك الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران، وتلك الهجمات الأخيرة قد استمرت لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة.

فيما دعا الوزير البريطاني إيران للكف فورا عن كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، موضحا أن بلاده واثقة في تحمل إيران لمسؤولية الهجوم الذي طال 4 ناقلات قبالة الفجيرة في 12 مايو، بحسب "العربية".