مسؤول أمريكي: إيران تلاعبت بـ"فيديو" لتظهر كأنها تحاول إنقاذ البحارة

قال مسؤول أمريكي رفيع، رفض ذكر اسمه، إن كل الخيارات مطروحة بعد الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، صباح الخميس.

وأضاف المسؤول الأمريكي، خلال تصريحات له لموقع "العربية"، أن إيران قد قطعت أول 11 ثانية من بداية الفيديو الذي التقطه الجيش الأمريكي لقارب عسكري إيراني، لتظهر أنها تحاول أن تنقذ البحارة، موضحا أن إدعاءات إيران بأنها حاولت إنقاذ البحارة من السفينتين المعطوبتين مجرد افتراءات كاذبة.

وأكد المسؤول أن واشنطن تثمن مفاوضات رئيس الوزراء الياباني مع طهران، مشيرا إلى أنه ليس من المصادفة هجوم إيران على السفينة اليابانية في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوزراء الياباني طهران، وأنه لا يمكن قراءة هذا التوقيت إلا أنه رفض للحوار.