تعدى سائق على زميله بمفك فأصابه بجرح نافذ بالبطن للخلاف على أولوية تحميل الركاب بدائرة قسم أول بنها، تم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة أول بنها، من مستشفى بنها الجامعي بوصول المدعو "أحمد.ج.ع " 26 سنة، سائق ومقيم، الحرس الوطني، دائرة القسم، مصاب بجرح نافذ بالبطن، وتم حجزه لتلقى العلاج.

على الفور انتقل نائب مأمور وضباط وحده مباحث القسم، وبالفحص وسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المدعو "شريف.ص.ع "35 سنة، سائق ومقيم عزية السوق، دائرة القسم، السابق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص"، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بالسيارات السوزوكي قيادتهما بناحية الحرس الوطني، دائرة القسم.

تطورت المشادة لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "مفك "محدثا إصابته المشار إليها وفر هاربا.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بمياه الرياح التوفيقي عقب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4473 جنح قسم أول بنها لسنة 2019م، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.