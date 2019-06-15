توافد عشرات التجار من مدينتي بئر العبد والشيخ زويد على مدينة العريش، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الغرفة التجارية اليوم السبت.

وكانت وزارة التجارة والصناعة خصصت 3 صناديق في مدينة العريش، لإجراء انتخابات الغرفة التجارية في مبنى جمعية رعاية الطلبة بالعريش شمال سيناء.

بدوره، قال عبد الله قنديل بدوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي، إنه تم تخصيص 3 صناديق للتصويت في الانتخابات أحدها لمدينتي الشيخ زويد ورفح والثاني لمدن العريش والحسنة ونخل والثالث لمدينة بئر العبد، مشيرًا إلى أن عملية فرز الأصوات ستتم داخل اللجنة، بواسطة اللجنة المشرفة على الانتخابات من وزارة الصناعة والتجارة بعد انتهاء الوقت المحدد للتصويت، وإعلان نتيجة الانتخابات.

جدير بالذكر أن من لهم حق التصويت في الانتخابات يبلغ 3355 تاجرًا من المسددين للاشتراكات السنوية للغرفة، بينما عدد التجار المقيدين في سجلات الغرفة يبلغ 21 ألف تاجر، وعدد المرشحين في الانتخابات 15 مرشحا بينهم اثنان على منصب الرئيس.