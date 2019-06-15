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صائد «عشماوى»: حاصرنا الإرهابى ومجموعته 3 أشهر

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الكنيسة تحتفل بالذكرى الـ22 لأسقفية البابا تواضروس الثاني

الكنيسة تحتفل بالذكرى الـ22 لأسقفية البابا تواضروس الثاني

التحقيق مع 4 أطباء وفني صيانة بمستشفى الرحمانية بالبحيرة

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إقبال كبير على انتخابات الغرفة التجارية في الوادي الجديد

إقبال كبير على انتخابات الغرفة التجارية في الوادي الجديد

إصابة 3 أشخاص بينهم مسنة في حادث تصادم بالطريق السريع بمنفلوط

إصابة 3 أشخاص بينهم مسنة في حادث تصادم بالطريق السريع بمنفلوط

ضبط 27 متهما و5 آلاف مخالفة مرورية في حملات بالجيزة

ضبط 27 متهما و5 آلاف مخالفة مرورية في حملات بالجيزة

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