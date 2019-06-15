يعمل المخرج جييرمو ديل تورو على أحدث مشاريعه السينمائية، ويعيد إنتاج الفيلم الكلاسيكي "Nightmare Alley"، إنتاج عام 1947، وتجرى الآن مفاوضات مع برادلي كوبر لبطولة الفيلم، وذلك وفقا لخبر نشره موقع مجلة "فارايتي" الفنية.

وتقول المصادر إن "كوبر" تلقى عرضا مؤخرا، وتجرى الآن مفاوضات مع الجانبين، ومن المقرر أن يحل "كوبر" محل ليوناردو دي كابريو، ولم يتوصل إلى اتفاق فيما يخص الفيلم، ويشارك "ديل تورو" في الكتابة مع كيم مورجان.

فيلم "Nightmare Alley" مأخوذ عن رواية بالعنوان نفسه للكاتب ويليام ليندساي جريشام، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول شخص يدعي "ستانتون" وهو وسيط روحاني يجري إثبات أكاذيبه وخداعه الذي يؤدي لسقوطه.