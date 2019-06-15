تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
صدمة بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعد الاستاتيكا
عبدالغفار يستعرض تقريرا حول إنشاء الغرفة النظيفة بـ"بحوث الإلكترونيات"
الثلاثاء.. "القومي للبحوث الاجتماعية" يستعرض معدلات الزيادة السكانية
هدوء في انتخابات الغرفة التجارية ببني سويف.. و15 مرشحا للفوز بـ7 مقاعد
حسم انتخابات الغرفة التجارية بالشرقية لصالح 8 أعضاء بالتزكية
محافظ أسيوط: حملات رقابية على محطات ومستودعات الوقود لضبط الأسعار
اختيارات الوطن
"السيسي والمنتخب".. دعم قبل البطولات وتهنئة بعد الفوز
«رحمة» تواجه «الثانوية العامة» من أعلى كرسى متحرك: «البركة فى بابا»
دورة تدريبية لاجتياز مقابلة القبول بالمدارس:10 أسئلة متوقعة وإجاباتها النموذجية بـ١٠٠ جنيه
مبادرة لاكتشاف مواهب بدور الأيتام: أول الغيث «كورة»
أهالى الهرم يواجهون الناموس بالفحم والشيح: أين أنتِ يا «عربية الرش»
مبادرات تثقيفية لمكافحة الفساد: «بلّغ وما تخافش»
الأكثر قراءة
حبس نقيب شرطة مرور فيصل المزيف 4 أيام على ذمة التحقيقات
الفئران والكلاب تهاجم المنوفية في 4 أشهر.. وإصابة الآلاف
شقيقة عزت أبوعوف وابنته تردان على شائعة وفاته: حالته مستقرة
والد "مريم" لـ"الوطن": الحكم محبط.. والعنصرية سيطرت على قضيتها
عمره 130 سنة.. تغيير زي مدرسة فيرير مصر الجديدة يثير غضب أولياء الأمور
بعد عقرها المئات في المنوفية.. أمراض قاتلة تنقلها الفئران للبشر
"الهلالي" يعلق على فتوى "الشعراوي" بقتل تارك الصلاة: مستمدة من الفقهاء
"النواب": نحرص على التوازن بين المالك والمستأجر في الأماكن غير السكنية
عاجل| تسريب امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة
عاجل| السيسي يزور المنتخب الوطني باستاد الدفاع الجوي
عاجل