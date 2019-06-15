قال مصطفى فاروق شقيق الفنانة منى فاروق، إنه يتواجد بصحبة والدته منذ صباح اليوم، بسجن القناطر الخيرية لإنهاء إجراءات إخلاء سبيل شقيقته.

وأشار فاروق لـ"الوطن"، إلى أن الإجراءات إذا لم تكتمل اليوم سيجري إخلاء سبيلها صباح الغد من قسم أول مدينة نصر.