عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع السيد/ بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة استعرضا خلالها مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك ، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية

وقال الوزير ان اللقاء استعرض نتائج لقائه بالسيد/ بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجري علي هامش مشاركتهم بفعاليات منتدي سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي عقد بروسيا مطلع الشهر الجاري ، مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة من جانب حكومتي ومجتمعي الاعمال بالبلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك تصب في مصلحة الشعبين وتخدم الاقتصادين المصري والمجري علي حد سواء.

ولفت نصار الي ان مسئولي احدي كبريات الشركات المجرية العاملة في مجال الاضاءة سيقومون بزيارة للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة امكانيات انشاء مشروع مصري مجري مشترك في مجال انتاج مستلزمات الاضاءة،مشيرا الي ان الشركة تستهدف الانتاج للسوق المصري والتصدير لاسواق منطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الاسواق الرئيسية حول العالم .

واشار الوزير الي حرص الوزارة علي توسيع اطر التعاون الصناعي بين مصر والمجر خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات الصناعية المتطورة للمجر خاصة في قطاع الصناعات الهندسية ، مشيرا الي ان هناك فرصاً كبيرة للتعاون الصناعي بين البلدين في مجالات الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الهندسية والرعاية الصحية والسياحة ومعالجة المياة وانتاج السيارات والسكك الحديدية والزراعة .

ولفت نصار الي إمكانية التفاوض حالياً مع مجتمع الاعمال المجري علي توطين بعض الصناعات المجرية في مصر والاستفادة من الحصة السوقية الضخمة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري علي المستويين الاقليمي والقاري ، مشيرا الي اهمية العمل خلال المرحلة الحالية علي تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مصر والمجر باسواق دول القارة الافريقية خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي العام الجاري.

وأشار إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجارى بين مصر والمجر كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 269 مليون دولار ، مشيرا الي ان أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين تضمنت الأثاث والصناعات الطبية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء.

وقال أن حجم الإستثمارات المجرية بالسوق المصرى يبلغ نحو 41.5 مليون دولار في عدد 60 مشروعاً في قطاعات التصنيع والخدمات والسياحة ، لافتا الي اهمية تفعيل العمل المشترك بين مسئولي البلدين ورجال الاعمال خلال المرحلة المقبلة لزيادة الاستثمارات المجرية في مصر وتعزيز مكانة المجر في قائمة الدول الاوروبية المستثمرة في السوق المصري.

ومن جانبه اكد السفير/ بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة حرص بلاده علي تعزيز اطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل حرص القيادة السياسية بالبلدين علي دفع العلاقات الثنائية بين القاهرة وبودابست لمستويات غير مسبوقة ، مشيرا الي اهتمام مجتمع الاعمال المجري بالسوق المصري باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الهامة بالمنطقة ومحوراً هاماً لنفاذ الصادرات المجرية للاسواق الاقليمية والعالمية .