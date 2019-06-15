اشتكى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بمحافظة الدقهلية اليوم، من طول امتحان مادة الاستاتيكا، مؤكدين أن كثرة الأسئلة وطولها جعلت الوقت يكاد يكفي الإجابة فقط، دون وجود وقت للمراجعة.

وقال خالد حلمي طالب، إن الامتحان به 18 سؤال وكان به بعض الأسئلة الاختيارية، إلا أن الطالب يريد الحصول على الدرجة كاملة، وبالتالي يسعى لحل جميع أسئلة الامتحان، وهو ما جعل الوقت لا يكفي، بحسب قوله.

وأكد محمد عبد الرحمن طالب، أنه بعد الانتهاء من حل جميع الأسئلة لم يتبقى معه سوى 10 دقائق فقط للمراجعة، ووجد المراقب يسحب الورقة منه دون أن يستكمل المراجعة.

واشتكى عدد من الطلاب في لجنة مدرسة سندوب الإعدادية بنات، من ضياع أكثر من 10 دقائق من وقت الامتحان قبل توزيع كراسة الأسئلة، وفوجئوا بسحب الأوراق قبل نهاية زمن الامتحان بـ5 دقائق.