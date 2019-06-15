أعلنت، الفنانة مروى اللبنانية وفاة شقيقها، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت الفنانة اللبنانية: "الصدمة أقوى من الحقيقة ودموعي ما فارقتني، تركت كل شيء ورايا تلحق اجي شوفك للأسف الشديد كنت ناوية أعملك عمرة زي ما وعدتك أسافر مخصوص لك يا أعز الناس يا أخوي".

وأضافت: "بكرة كانت طيارتي على مكة يا حبيبي وآجي لعندك وما لحقتك، وأوعدك وأنا راجعة راح أعملك عمرة وكل العالم حتدعيك والله، الله أخد أعز شيء بحياتي أخويا توفي شهيد وتوفي والدي وحاليا شقيقي عارف، طالعة حاليا من الرياض أول طيارة عشان أوصل من الرياض للبنان وما شوفك غير جثة؟!"

وتابعت: "ياه صعبة الصدمة.. أخ ما بدي شيء غير أحضنك وأشم ريحتك يا خويا يا حبيبي يا روحي، أخدت روحي معك ما عاد في حدا بحياتي بقيت لوحدي، الله يكون معك، أخدت روحي ادعوا له أرجوكم، والفاتحة على روحه".