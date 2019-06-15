أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية، عن مايو الماضي، تحقيق زيادة في إيرادات مصر خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 18.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2017-2018.

وأوضح التقرير الشهري للوزارة، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني مساء أمس الأول، أن إيرادات مصر سجلت نحو 686.78 مليار جنيه خلال الفترة منذ يوليو حتى أبريل الماضي، مقابل 577.78 مليار جنيه إيرادات خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال الفترة "يوليو - أبريل"، لتسجل نحو 550.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 17% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومثلت الإيرادات الضريبة خلال فترة الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 80.1% من إجمالي الإيرادات.