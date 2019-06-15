قال الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، إن حملات مكافحة الكلاب الضالة مستمرة بشكل يومي خاصة مع انتشار الكلاب بشكل كبير، ونفى ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي من وجود ذئب في المنصورة، مؤكدا أنه كلب ضال عقر بعض الأشخاص.

وأضاف "المنجي" لـ"الوطن": "وصلتنا إشارة بإصابة شخصين نتيجة عقر في المنصورة، وأرسلنا حملة لمكافحة الكلاب الضالة في المنطقة بالتعاون مع شرطة المرافق، للقضاء على الكلاب الضالة في المنطقة".

وحول ما أثير عن وجود ذئب بمنطقة الجلاء والسلخانة وعزبة الشحاتين، فقد تم تكليف لجنة من الطب البيطري فور ما نشر، ومازالت اللجنة في المنطقة، بالإضافة إلى لجنة أخرى تقوم بعمل مسح شامل للمنصورة وأجوارها.

وأكد تشكيل لجان لمكافحة الكلاب الضالة بصورة يومية وفعالة، وذلك باختيار الوقت المناسب لإتمام الحملة بعد الساعة 12 ليلا، وكذلك تحري الدقة في وضع الأفخاخ بواسطة المادة السامة "الاستركنين" حسب طبيعة المكان الذي يتم فيه الحملة، ويتم التنسيق مع مجلس المدينة والشرطة، وذلك لتحديد الأفراد الذين يتم تكليفهم للاشتراك في الحملة، وسيتم عمل محضر انضمامي من الطب البيطري والبيئة والشرطة.

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية، إنه وصل لمستشفى الحميات 8 حالات أصيبوا بعقر كلب في شارع "السلخانة" بمدينة المنصورة، وحالتهم بين متوسطة وخطيرة، وتم التعامل معهم بإعطائهم المصل، واتخاذ الرعاية الطبية الكاملة لهم، وحالتهم جميعا.