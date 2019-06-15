تشهد انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إقبالا كثيفا للتصويت منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت بمقر الغرفة التجارية بوسط المدينة.

وقال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية، إن الإقبال بدأ منذ بداية فتح باب التصويت من الساعة الـ9 صباحا والذي يمتد حتى الساعة الـ5 عصرا، لافتا إلى أنه ليس من المقرر مد ساعات التصويت بأي حال من الأحوال.

ونفى "الشافعي" وجود مرشحين عن طريق القوائم، لافتا إلى أن جميعها جاءت عن طريق التوافق فيما بين المرشحين، لكن يحق للناخب اختيار 7 من الأعضاء دون الالتزام بالقائمة.

وقال إن الانتخابات تسير بهدوء وفقا للقواعد التي تم وضعها، على أن يكون المرشح لانتخابات الغرفة قد سدد للاستراكات حتى 31 يناير 2018، وذكر أن الانتخابات تشهد 18 مرشح على مستوى الإسماعيلية، بواقع 8638 من لهم حق التصويت بجانب مرشحي الشركات، والتي تقترب أصواتهم من الـ1000 صوت.