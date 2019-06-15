منتدى النيكوتين العالمي: حالة وفاة كل 6 ثوان بسبب أمراض تتعلق بالتدخين

كشف مشاركون في المنتدى العالمي السادس للنيكوتين عن وجود حالة وفاة كل 6 ثوانٍ بسبب مرض متعلق بالتدخين التقليدي، وقالوا إن نصف من يدخنون سيموتون بسبب مرض مرتبط مباشرة باستخدامهم للتبغ القابل للاحتراق، أو التدخين التقليدي.

ووفقا للبيانات التي كشفها المنتدى المنعقد حاليا بالعاصمة البولندية وارسو، فإن السجائر الإلكترونية تعد أكثر أمانًا بنسبة 95% من تدخين السجائر التقليدية.

وكشفت بيانات عرضتها شركة "فيليب موريس" أن هناك العديد من الأسواق التي بدأت في استخدام منتجات التدخين التي لا تحترق، وانخفضت مبيعات السجائر بنسبة 27% خلال عامين في السوق اليابانية، وهو انخفاض اعتبرته الشركة غير مسبوق في صناعة التدخين.