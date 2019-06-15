رئيس جامعة الأزهر يشارك في مناقشة مشروعات تخرّج طلاب كلية الإعلام

شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، في فعاليات مناقشة مشاريع التخرج لطلاب السنة النهائية بكلية الإعلام، برفقة الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والدكتور محمود الصاوي، وكيل الكلية، واللواء أيمن الدرديري، مدير أمن الجامعة، وبحضور كوكبة من الإعلاميين وأساتذة الإعلام بالجامعات المصرية، وأساتذة الكلية.

وقال رئيس الجامعة إن حرصه على المشاركة في فاعلية اليوم تأتي من منطلق تأكيده الدائم على أنه لا يتعامل مع الطلاب معاملة أستاذ وطالب، وإنما معاملة الأب لأبنائه، مشددا على أن أي نجاح يحققه الطلاب هو نجاح شخصي له، وأن إدارة الجامعة تضع نصب عينيها مصلحة الطلاب والطالبات في جميع قراراتهاk معلنًا أنه في غاية السعادة والاعتزاز بما لمسه اليوم من وعي وتطور في نماذج مشروعات التخرج التي شاهدها اليوم، والتي قدمها طلاب الفرقة الرابعة بالكلية بأقسامها الثلاثة (الصحافة، الإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة) هذا العام، الأمر الذي يمهد لتخريج إعلامي أزهري واعي بقضايا وطنه، ويسعى لأن يكون لبنة إيجابية في بناء مصرنا الحبيبة على أسس متينة وقويمة.

وأوضح -خلال حضوره مناقشة أحد مشروعات التخرج بقسم الصحافة والنشر- أن الإعلام الحقيقي هو الذي يكون مرآة للمجتمع، ينقل الواقع دون افتعال وتزييف لأغراض خبيثة، مثل ما نرى كثيرًا على مواقع التدمير الاجتماعي "التواصل الاجتماعي"، من خلال بعض الصفحات الخبيثة التي تدعي الحيادية والنزاهة.

مضيفًا أن الإعلامي الحقيقي هو الذي يمارس دوره في بناء الوعي بالحقيقة والنقد البنّاء والإيجابي، وليس بالنقد السلبي الذي يتصيد الهفوات ويعمل على تضخيمها بالكذب والتضليل من أجل أن يشيع الأخبار المغلوطة بهدف إثارة الفرقة والفتنة بين أفراد المجتمع لخدمة أجندات خاصة تعمل ضد استقرار الوطن وأمنه.

وأكد اعتزازه بطلاب كلية الإعلام، وما وقف عليه وشاهده اليوم من مستوى متميز سواء من ناحية التعليم والتدريب الراقي، وأو من جانب تنمية الموهبة التي يتميز بها طلابنا، معلنًا دعمه الكامل لأبنائه، مطالبًا إياهم بممارسة مهمتهم الإعلامية في المستقل بكل أمانة وصدق وإخلاص.

جدير بالذكر أنه شارك في تقييم ومناقشة مشاريع التخرج بكلية الإعلام ، كل من اللواء علاء الشريف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بمركز معلومات مجلس الوزراء، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إضافة للعديد من الشخصيات الإعلامية المتميزة.