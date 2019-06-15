سجّل سعر بيع الأسمنت في السوق المحلية استقراراً سعرياً ليباع الطن بأسعار تتراوح ما بين 800 و850 جنيها للطن، فيما ثبت سعر بيع حديد التسليح عند سعر لا يتجاوز 12 ألف جنيه، مع حلول موسم الإجازات وعودة العاملين في الخارج، في أثناء الصيف الذي يشهد حركة بناء واسعة في الأقاليم.

ترقب في الأسواق للحكم في قضية "البيليت".. و"الزيني": وفرة في المعروض لا يقابلها طلب

فيما تترقب السوق، حكم الدائرة السابعة استثمار، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير عبد القدوس، في الدعوى المرفوعة من 22 مصنعًا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15% على واردات البيلت، وما سيفضي إليه من آثار.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، إن شركات الحديد ثبتت الأسعار على ما هي عليه دون تغيير، وأن حالة الهدوء والاستقرار عادت مؤقتاً، بعد ارتفاع سعر الحديد في مصر خلال الفترة الماضية.

ورصد "الزيني" أسعار حديد التسليح، ويباع حديد عز بأسعار تتراوح ما بين 11.890 و12 ألف جنيه، ويباع حديد المصريين بأسعار تتراوح ما بين 11780 و11900 جنيه، وحديد بشاي بأسعار تتراوح بين 11750 و11850جنيها، و"العتال" بين 11650 و11750 جنيه، و"عطية" بين 11600 و11700 جنيهاً.

وأضاف "الزيني" أن حديد التسليح تعرض لـ4 زيادات متتالية في سعرة خلال 50 يوما من صدور قرار وزير التجارة والصناعة، ما أدى إلى حدوث زيادات عشوائية ليصل سعر الطن إلى 12000 جنيه، مما كان له بالغ الأثر على السوق التي أصابه الركود.

وكشف "الزيني" عن عدم قدرة السوق المحلية لتحمل أي زيادات جديدة في سعر بيع حديد التسليح من جانب الشركات، مؤكدا أن هناك عزوف من جانب المواطنين وهناك وفرة في المعروض وقلة في الطلب.

في سياق مواز، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات، أمس، فيما استقر الدولار عند 16.761 للشراء و16.81 للبيع في بنوك الأهلى المصري، البركة، المصري الخليجي، المشرق، الإمارات دبي الوطني، وسجل بنكا الإسكندرية والتجاري الدولي الأقل سعراً في قائمة البنوك بـ16.67 للشراء و16.77 جنيها للبيع.