قال المحامي شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، إن الأعمال الدرامية التي عرضت برمضان، تحتوي على أخطاء قانونية "فادحة".

وأضاف سعيد، خلال لقاء مع سمر نعيم وأحمد خيري في برنامج "صباح الورد" على قناة Ten، "أن صناع الدراما يغفلون الرجوع إلى محامي ولا يراعون الأخطاء، منوها إلى أن النقابة تهتم بالأشياء الفنية التي تتعلق بالنصوص والأداء، لكن لا علاقة لها بالشق القانوني"

وأشار إلى أن 90% من المسلسلات التي عرضت في رمضان الماضي، جرى تصويرها قبل انتهاء كتابتها بشكل كامل، مؤكدًا أن التصوير امتد إلى نهاية شهر رمضان ولم تكن النهايات موضوعة من الأساس.