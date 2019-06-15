قال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة القاهرة الحالي والمرشح لرئاستها في الدورة الجديدة، إن الغرف التجارية في المحافظات كافة تشهد إقبالا كبيرا بشكل غير مسبوق من قبل التجار في ربوع الوطن، لاختيار من يمثلهم ويعمل على مشكلاتهم، منوها إلى أن البرامج التي يتبناها المرشحين هي المحفز الأساسي لاختيار كل منهم.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن رؤساء الغرف التجارية في محافظات مصر كافة بذلوا جهدا كبيرا في حل معظم مشكلات التجار بالمحافظات، مشيرا إلى "أنه يوجد بعض المشكلات يحتاج إلى وقت أطول وسوف نعمل على حلها الفترة المقبلة".

وأضاف العربي، في تصريحات صحفية على هامش تواجده اليوم السبت، في انتخابات غرفة القاهرة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدنية نصر "أننا لن ندخر جهدا في حل مشكلات التجار والعمل على راحتهم في شتى المجالات المختلفة"، موضحا أن الغرف التجارية هي الممثل القانوني للتجار والصناع ومقدمي الخدمات في مصر البالغ عددهم ما يقرب من 4.5 مليون تجار وصانع ومؤدي خدمة في ربوع مصر كافة.

وأوضح العربي أن التجار في ربوع مصر مسؤولون عن أكثر من 80% من الناتج المحلي، ويعمل معهم أكثر من 75% من العمال في ربوع مصر.