تفقد اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، مركز علاج الإدمان على طريق القصر، وهو أول مركز لعلاج الإدمان يُقام على أرض المحافظة، للوقوف على آخر التجهيزات بالمركز، استعدادا لافتتاحه بعد إغلاق دام أكثر من 15 عاما للمبنى المخصص للمركز دون استغلاله.

ووجه محافظ مطروح، اليوم، خلال جولته الميدانية بالمركز، يرافقه أحمد خير الدين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمطروح، والمهندس أحمد علي، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، والمهندس أحمد الإسكندراني، رئيس مركز ومدينة مطروح، والأجهزة المعنية، بسرعة إنهاء الأعمال داخل المركز مع الالتزم بالمواصفات الفنية فى فرش وتجهيز مثل تلك المنشآت ذات التعامل الخاص مع مرضى الإدمان.

وأمر المحافظ بسرعة تمهيد الطريق وإنهاء أعمال الإنارة والدهانات وأعمال النظافة.

من جانبه قال أحمد خير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، إن المركز يقع على مساحة 7 آلاف متر مربع ويضم 27 شاليه، بالإضافة إلى مبنى إداري ومطعم ومركز كمبيوتر ومسجد وملاعب كرة وأماكن لاستقبال مرضى الإدمان وعلاجهم.