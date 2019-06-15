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«أفيشات» أفلام العيد: «كازابلانكا» تميز

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عاجل| مقتل 8 جنود كينيين في انفجار عبوة ناسفة قرب الحدود مع الصومال

عاجل| مقتل 8 جنود كينيين في انفجار عبوة ناسفة قرب الحدود مع الصومال

تأجيل نظر طعن أبو الفتوح على قرار إدراجه بقوائم الإرهاب لـ7 سبتمبر

تأجيل نظر طعن أبو الفتوح على قرار إدراجه بقوائم الإرهاب لـ7 سبتمبر

مصدر: أسرة نجم تدرس رفع دعوة قضائية ضد من إساء للراحل أخلاقيا

مصدر: أسرة نجم تدرس رفع دعوة قضائية ضد من إساء للراحل أخلاقيا

إرجاء امتحان 96 طالبا بـ"علوم مسنين بني سويف" بسبب عدم الشتغيل

إرجاء امتحان 96 طالبا بـ"علوم مسنين بني سويف" بسبب عدم الشتغيل

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