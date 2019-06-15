مصدر: أسرة نجم تدرس رفع دعوة قضائية ضد من إساء للراحل أخلاقيا

علمت "الوطن" من مصادر مقربة من أسرة الفنان الكوميدي الراحل محمد نجم، أنهم يدرسون حاليا مع عدد من المحامين إقامة دعوى قضائية ضد كل من أساء للفنان الراحل أخلاقيا.

ورحل الفنان الكوميدي محمد نجم عن عالمنا منذ أيام، إثر تعرضه لجلطة دماغية أدت لدخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات في الدقي، وأرجعت أسرته أن سبب الجلطة هي الإساءة له أخلاقيا في برنامج "شيخ الحارة".

وكان شريف نجل الفنان الراحل محمد نجم، أكد أن أباه لم ير حلقة "شيخ الحارة"، إلا بعد أن أرسلها صديق له من الكويت، موضحًا: "لأننا في رمضان لا نتابع الأعمال الفنية، ونتفرغ للعبادة، وبمجرد أن شاهد أبي الفيديو، أصيب بضغط مرتفع وأمسك برأسه، وذهبنا به فورًا للمستشفى لعمل الفحوصات اللازمة".

وأضاف نجم: "في اليوم التالي من إذاعة الحلقة 8 مايو، أجرى والدي رنين مغناطيسي على المخ واكتشفنا إصابته بجلطة كبيرة، وبدأت حالته في التدهور وطبعًا الإعمار بيد الله".

وتابع: "ما أتعجب له أن محمد الشواف رئيس تحرير البرنامج، قال: كيف لشخص أن يمرض ثاني يوم رمضان ويدخل المستشفى بعد عشرين يوما من إذاعة الحلقة؟ ولايوجد أحدا من أسرة نجم ظهر ليرد على الموضوع أو شريف نجم".