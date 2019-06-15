تحتضن الجامعة البريطانية في مصر، غدًا، الحفل الختامي لفعاليات مهرجان "تري كور" الدولي للأفلام القصيرة في دورته الـ21، المقامة في 30 دولة حول العالم تحت شعار "الحواجز".

وكان حفل الافتتاح قد أقيم على مسرح الجامعة البريطانية الأحد الماضي، تحت رعاية محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، بالتزامن مع افتتاح المسابقة الدولية الرسمية للمهرجان في فرنسا.

وتكرم الجامعة البريطانية وإدارة مهرجان تري كور، خلال حفل الختام كل من الفنانة لبلبة، تقديرًا لما قدمته طوال مشوارها الفني، والممثل الشاب مصطفى خاطر أحد نجوم مسرح مصر، والروائي نجيب طوبيا.

وسيشارك في الحفل؛ الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام والاتصال، والسنيمائي الكبير المخرج الدكتور سمير سيف أستاذ السينما بإعلام الجامعة البريطانية ورئيس لجنة التحكيم بالمهرجان، والدكتورة ريم لطفي سعد الممثل الرسمي لمهرجان تري كور في مصر، والدكتور أسامة أبو نار منسق عام المهرجان.

وعن مهرجان تري كور للأفلام القصيرة الذي تستضيفه الجامعة البريطانية، قال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، إنه يؤكد دور الجامعة في إثراء الفن وتخريج كوادر شابة جديدة وتشجيعهم، مشيرًا إلى أن هذا المهرجان يأتي بالتزامن مع استعادة مصر لقوتها الناعمة طبقا للسياسات التي ينتهجها الرئيس السيسي.

وأضاف الدكتور محمد شومان عميد كلية الاعلام والاتصال بالجامعة البريطانية: "يسعدني ويشرفني احتضان الجامعة البريطانية في مصر لفاعليات هذا المهرجان الفريد من نوعه حتى بات حدثا عالميا بامتياز. مؤكدا أن مهرجان هذا العام يتميز باطلاق النسخة المصرية حيث يشارك فيه 200 فيلم قصير عربي وأجنبي، ويأتي هذا المهرجان في إطار حرص الكلية على الربط بين العملية التعليمية والتدريب.

وأوضح الدكتور سمير سيف أستاذ السينما بكلية الإعلام والإتصال بالجامعة البريطانية ورئيس لجنة التحكيم في مهرجان تري كور، أن لجنة التحكيم قامت بمشاهدة أكثر من 30 فيلمًا وهي الأفلام التي اختارتها لجنة الإختيار من بين أكثر من 100 فيلم من الأعمال التي تقدمت للمسابقة.

وأضاف سيف في بيان صحفي صادر اليوم: "برؤية هذه الأفلام والمناقشة تم منح 6 من الجوائز المقروة للمسابقة وهي جائزة أفضل فيلم روائي قصير جداً، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير جدا، وأفضل فيلم تحريك، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح لفيلم تختاره لجنة التحكيم، ثم ٢ جائزة مالية الأولي مقدمة من الجامعة البريطانية وقدرها 20 ألف جنيه، تمنح لأفضل عمل شاب، والثانية بنفس القيمة وتمنح لأفضل إجتماعي قصير جدا وهي مقدمة من إحدى المؤسسات الراعية للمهرجان.

يذكر أن الجامعة البريطانية في مصر، قد تلقت إشادة مهمة من إدارة مهرجان تري كور في فرنسا على دعمها واحتضانها للمهرجان وظهوره بهذا الشكل الرائع، حيث شارك فيه 205 أفلام من 4 قارات حول العالم، كما تم خلال حفل الافتتاح تكريم الفنانة الكبيرة سوسن بدر، والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنان السوري فراس نعناع.