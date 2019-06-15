قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، للمتحف المصري الكبير تدل على قيمته في أجندة أولويات الحكومة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن زيارة رئيس الوزراء بدأت بتفقد مركب الشمس الأولى المتواجدة بمتحف صغير بجوار الهرم الأكبر.

وتابع: "مركب الشمس تم اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي وكان مفكك وعبارة عن 1200 قطعة وتم تجميعها طوال 10 سنوات كاملة"، مشيرا إلى أن هناك خطة لنقل هذا المركب ووضعه في مكان جديد في البهو الرئيسي بالمتحف الرئيس بالمنطقة المحيطة بتمثال رمسيس الثاني.

واستطرد أن هناك بعثة يابانية عثرت على مركب آخر مفكك ويعمل في الوقت الحالي على نقله وسيجري تجميعه.

وأوضح أن الهاجس الأكبر لدى رئيس الوزراء هو نقل المراكب دون إحداث أي ضرر بها لأن عمرها يتجواز 5 آلاف عام ولا تقل هذه العملية أهمية عن نقل تمثال رمسيس، مشيرا إلى أن إجراءات نقل عملية خوفو ستقام بواسطة شركات مصرية.

وأكد أن الأعمال الإنشائية بالمتحف انتهت بنسبة 100% لكن متبقي أعمال التشطيبات فقط.