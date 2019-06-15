تقرأ في عدد "الوطن" غدا، "السيسي للاعبي مصر: أسعدوا الشعب المصري"، و"بعد الغاز الطبيعي.. مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال 3 سنوات".

وفي "الوطن الاقتصادي" تقرأ، "الحكومة تواجه توترات السوق العالمية بتوفير بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات تشمل إصلاحات داخلية وتشريعية وتكثيف الترويج للفرص المتاحة".

وتجري "الوطن" حوارا مع "هاني الناظر يتحدث خلاله عن انتشار "البيوتي سنتر" غير المرخصة وتأثيرها السلبية عن المترددين عليها، وآخر مع الفنانة نسرين أمين تكشف خلاله كواليس عملها في "شقة فيصل"، وكيف استقبلت شائعة وفاتها.