يفضل البعض استغلال الإجازة الصيفية التي تأتي بعد انتهاء الامتحانات، الاستغلال الأمثل، سواء في التعلم أو ممارسة الرياضة وغيرها من الأنشطة المختلفة.

وترصد "الوطن" أماكن ومراكز يمكنك الاختيار من بينها لتعلم الكمبيوتر على النحو التالي:

جامعة القاهرة

تقدم جامعة القاهرة كورسات ودورات كمبيوتر بشكل مستمر، تتضمن (IT - WINDOWS 7 - Office - INTERNET) ويستمر الكورس لمدة 15 يومًا ويحصل الدارس بنهايته على شهادة معتمدة، ويبلغ سعر الكورس 310 جنيهات.

أكاديمية ناصر التابعة للقوات المسلحة في الدقي

ويشمل الكورس الذي تقدمه الأكاديمية (Windows - powerpoint - Microsoft Word - Internet - IT) وتبلغ قيمة الكورس 1100 جنيه.

أكاديمية Binary Egypt بالمعادي

وتقدم تدريبا عمليا في معامل مجهزة لشهادة الـ ICDL الدولية، بالإضافة إلى شهادة معتمدة بشراكة "مايكروسوفت"، وسعر الكورس 400 جنيه.

معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة بمصر الجديدة

يقدم المعهد دورة الـ ICDL بسعر 400 جنيه للتدريب، بالإضافة إلى 500 جنيه للاختبارات والشهادة، ويتضمن المحتوى (Word, Excel , Power Point , Internet , IT , Windows, Access).

مركز تأهيل الحاسبات التابع للقوات المسلحة في النزهة

يقدم المعهد أيضًا دورة الـ ICDL بسعر 400 جنيه للتدريب، بالإضافة إلى 500 جنيه للاختبارات والشهادة، ويتضمن المحتوى (Word, Excel , Power Point Internet , IT , Windows, Access).

مراكز يات للتدريب

يقدم المركز كورس الـ ICDL لمدة 72 ساعة بسعر 1000 جنيه، المركز له عدد من الفروع بمصر الجديدة والمعادي والمهندسين.