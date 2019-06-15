قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحانات الثانوية الأزهرية كانت في مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن أي امتحان لا يخلو من وجود أسئلة صعبة إلى حد ما، وهي دائما ما يشكو منها الطالب المتوسط.

وأشار إلى أنه بشكل عام، أدى الطلاب الامتحان بشكل جدي، دون أي شكوى، على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم تسجيل حالة غش بـ"محمول" وحالتين "ورقي" على مستوى الجمهورية بين 53 ألف طالب في امتحان اليوم، وأن هذه النسبة التي لا تذكر شيء طيب.