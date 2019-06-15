شاركت مجموعة صغيرة مكونة من نحو 30 شخصا، في أول قداس تقيمه كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم السبت، وذلك بعد نحو شهرين من الحريق الذي اندلع بها.

وبثت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الفرنسية، لقطات حية للقداس الذي أقيم في الموقع الذي لحقه الضرر، حيث ارتدى الحاضرون "خوذ وقائية" لأسباب تتعلق بالسلامة.

وأوضحت القناة أن الأشخاص الذين سمح لهم الدخول إلى الكاتدرائية، نصفهم من رجال الدين، والنصف الآخر من الموظفين بالكنسية والعمال بالموقع، وأن القداس يعد مناسبة تقام بشكل سنوي، احتفالًا بذكرى إحدى المناسبات الدينية.

فيما استبعد إقامة أي أنشطة دينية في أجزاء أخرى من الكاتدرائية نظرًا لاستمرار أعمال الترميم فيها، كما نوهت السلطات الفرنسية بأن الأجزاء التي تساعد الكاتدرائية على البقاء في مكانها ما زالت هشة.

ولفتت القناة إلى أن السلطات الفرنسية تأمل في أن تتمكن من فتح الساحة الأمامية للكاتدرائية أمام المصلين والسائحين، غير أن السلطات أوضحت أن أعمال النظافة ما زالت قائمة وتتمنى أن تنتهي قبل هذا اليوم.