8 أشهر كاملة عاشها أبناء ذلك المركز محرومين من ملعبهم الذي تحمل جوانبه سعادة ممارسة كرة القدم، غير أن نبأ إصلاحه حل في قلوبهم محل العيد الذي يستحق احتفالا من نوع خاص، ليقرر أبناء مركز شباب الصلاحات بمحافظة الدقهلية استخدام تلك التقنية التي لم تشهدها مسابقة الدوري المصري الرسمية حتى الآن.

محمد متولي مدير مركز شباب الصلاحات بمحافظة الدقهلية، يروي لـ"الوطن"، كواليس استخدامه هذه التقنية في المبارة التي أقيمت أمس، حيث كانت المباراة تجمع بين فريقين من مركز الشباب الصلاحات، وجاءت بمناسبة افتتاح الملعب بعد تجديده، حيث كان يجري به عمليات إصلاح بعد أن غمرته بمياه الصرف الصحي.

وجاءت فكرة استخدام تقنية "var"، باقتراح من مجلس الإدارة بغرض الاحتفال وإحداث طريقة مبتكرة يمكن من خلالها إسعاد أبناء مركز الشباب والجمهور المشارك في الاحتفال بهذه الوسيلة التي تعد حتى الآن قليلة التواجد في الملاعب المصرية، وفقا لحديث متولي.

رغم قلة الإمكانات المالية والتقنية في مركز الصلاحات، إلا أنهم نجحوا في تطبيق هذه التقنية الجديدة، "الملعب بين مدرستين مراقبتين بالكاميرات، فعدلنا زاوية الكاميرات بحيث تكون جايبة الملعب واستخدمنا كاميرا المراقبة في النادي وربطناهم ببعض على الكمبيوتر وبذلك الملعب كان واضحا من 3 جهات".

رغم أن إدارة مركز شباب الصلاحات بذلت مجهودا كبيرا في تطبيق تقنية "var"، في هذه المباراة، إلا أن محمود رضا حكم الدوري الممتاز والمسؤول عن تحكيم المباراة كانت قرارته حاسمة لم تكن بحاجة إلى الرجوع لها، "بس الجمهور في بعض الحالات كان بيطلب إعادة اللقطة وكنا بنعدها عشان نفرحهم".

حرص مجلس الإدارة على أن تكون هذه المباراة الاحتفالية رسمية، حيث حرص على إحضار الموافقات الأمنية من الجهات المختصة، بالإضافة إلى دعوة عدد من لاعبي الكرة القدامى من أبناء محافظة الدقهلية.

وختم متولي حديثه بأن مجلس إدارة مركز شباب الصلاحات ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير استخدام تقنية "var" في المباريات المقبلة، "ونفسي الجهات المختصة تساعدني في تجديد المركز ومستلزماته القديمة".