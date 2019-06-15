بالصور| قبل زيارة معسكر المنتخب اليوم.. مواقف جمعت السيسي بمحمد صلاح

في خطوة للشد من أزر المنتخب المصري لكرة القدم، قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أفريقيا التي تنظمها مصر، ولرفع الروح المعنوية لأفراد الفريق الوطني ودعمهم نفسيًا، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي، وصافح اللاعبين ومنهم النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم.

لقاء السيسي بنجم ليفربول المتوج مؤخرًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يمثل امتدادًا للعلاقة بين الرئيس واللاعب، التي تضمنت الكثير من المواقف واللقاءات بينهما، سواءً جمعتهما على المستوى الشخصي، أو مواقف السيسي مع منتخب مصر ومن أفراده النجم محمد صلاح.

في يناير 2017 قبل سفر بعثة منتخب مصر للجابون للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي النجم محمد صلاح في قصر الاتحادية، عقب المباراة الودية مع المنتخب التونسي الشقيق.

استقبال الرئيس للاعب جاء على خلفية تبرع صلاح بمبلغ 5 ملايين جنيه إلى صندوق "تحيا مصر" قبل اللقاء بشهرٍ واحد، وهو الأمر الذي كان محل تقدير من الرئاسة المصرية، التي حرصت على تكريم اللاعب.

وفي يناير 2018، عقب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا من الاتحاد الأفريقي "كاف"، نشرت رئاسة الجمهورية، بيانًا رسميًا، عن فوز محمد صلاح، وحصول الفراعنة على جائزة أفضل منتخب في القارة، وكذلك نيل الأرجنتيني هيكتور كوبر، جائزة أفضل مدرب في العام المنقضي.

وقال بيان رئاسة الجمهورية "نتقدم بالتهنئة والتقدير للمنتخب المصرى، على فوزه بجائزة أفضل منتخب أفريقى، كما نهنئ ابن مصر البار، محمد صلاح، لفوزه المستحق بجائزة أفضل لاعب في القارة".

وبعد تتويج "الملك المصري" بجائزة أفضل لاعب في "البريمييرليج" من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، أبريل 2018، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة للنجم المصري على صفحته الشخصية على فيس بوك وإنستجرام، وقدم له التهنئة قائلا: "أتقدم بالتهنئة لابن مصر محمد صلاح على ما حققه من إنجاز يدعو إلى الفخر، ويؤكد على قدرات المصريين المُبهرة فى كل المجالات، فخور به وبكل مصري يرفع أسم مصر".

وبعد إصابة صلاح بجزع في أربطة الكتف خلال مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في يونيو 2018، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالنجم محمد صلاح للاطمئنان على حالته الصحية.

وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "تواصلت مع ابن مصر البار وابني محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد إصابته، وكما توقعت وجدته بطلاً أقوى من الإصابة ومتحمسًا لاستكمال مسيرة البطولة والتميز، وقد أكدت له أنه أصبح رمزًا مصريًا يبعث على الفخر والاعتزاز وأنني أدعو الله له دعاء الأب لابنه بأن يحفظه ويتم شفائه على خير، ويكفيه فخرًا أنه أصبح مثالاً يُحتذى به للشباب في مصر والعالم كله".

وأكد الرئيس أن محمد صلاح أصبح رمزًا وطنيًا للأخلاق الرياضية والبطولة والإرادة، وأن الحفاظ عليه ودعمه أمر لا شك فيه، وتمنى له الشفاء العاجل مشددًا على وضع كل إمكانيات الدولة الطبية، لتقديم ما يلزم للاعب وبالتنسيق مع الفريق الطبي المعالج.

لقاءاتٌ أخرى جمعت السيسي بصلاح مع منتخب مصر، كان أبرزها عقب العودة من الجابون وحصول المنتخب على المركز الثاني في بطولة أفريقيا خلف الكاميرون، حيث استقبل الرئيس بعثة المنتخب في مطار القاهرة.

وفي أعقاب التأهل التاريخي لمنتخب مصر لكأس العالم 2018 المقام بروسيا، أكتوبر 2017، استقبل الرئيس السيسي بعثة المنتخب داخل قصر الاتحادية، احتفالًا بالإنجاز الكبير، وتكريمًا للاعبين الذين تحقق بأقدامه حلم انتظره الملايين 28 عامًا.